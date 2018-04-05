НОВИНИЗа минулу добу і ніч 4 травня незаконні збройні формування 24 рази застосовували артилерію і міномети на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: бойовики 24 рази застосовували заборонену зброю проти ЗСУ
Українські військові ліквідували двох бойовиків і поранили ще трьох
Фото: facebook.com/odalug
Завдяки "активної оборони" українські підрозділи ліквідували двох бойовиків і ще трьох поранили, - повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.
Окупанти проводили обстріл в районі Світлодарська, Луганського, Кам'янки, Талаковки і Зайцево (Донецька область), а також Троїцького, Причепиловки, Новотошковского і Кримського (Луганська область), йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, впродовж минулої доби, 2 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою.
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