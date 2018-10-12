ООС: бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню
"Ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новоолександрівки на Попаснянському напрямку.
З мінометів калібру 82 мм ворог здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил в районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку, Зайцевого, на Горлівському напрямку та шахти Бутівка на Донецькому напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.
"Також російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Новозванівка на Попаснянському напрямку, Березове на Донецькому напрямку та Чермалик на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що минулої доби в зоні ООС російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню.
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