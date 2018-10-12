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ООС: бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає
Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
ООС: бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню

"Ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новоолександрівки на Попаснянському напрямку.

З мінометів калібру 82 мм ворог здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил в районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку, Зайцевого, на Горлівському напрямку та шахти Бутівка на Донецькому напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Також російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Новозванівка на Попаснянському напрямку, Березове на Донецькому напрямку та Чермалик на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що минулої доби в зоні ООС російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню.

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10 12 2018 18:36
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