ООС: Бойовики били з БМП і протитанкових керованих ракет, без втрат

Минулої доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ОС з гранатометів, кулеметів, БМП та протитанкових керованих ракет.

Бойовики здійснювали обстріли оборонних укріплень ОС в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське та Павлопіль.

"Окрім вищеперерахованого арсеналу, ворог застосував озброєння бойових машин піхоти неподалік хутора Вільного, а протитанкові керовані ракети - поблизу Луганського", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 23 листопада.

Втрат серед військовослужбовців ОС немає.

"Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, упродовж 22 листопада, 2 окупантів було поранено", - йдеться у звіті.

Упродовж 20 листопада правоохоронці затримали на блокпостах на Донбасі 7 осіб, підозрюваних у співпраці з бойовиками.