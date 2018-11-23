CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМинулої доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ОС з гранатометів, кулеметів, БМП та протитанкових керованих ракет.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: Бойовики били з БМП і протитанкових керованих ракет, без втрат
Втрат серед українських військових немає
Фото: espreso.tv
Бойовики здійснювали обстріли оборонних укріплень ОС в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське та Павлопіль.
"Окрім вищеперерахованого арсеналу, ворог застосував озброєння бойових машин піхоти неподалік хутора Вільного, а протитанкові керовані ракети - поблизу Луганського", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 23 листопада.
Втрат серед військовослужбовців ОС немає.
"Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, упродовж 22 листопада, 2 окупантів було поранено", - йдеться у звіті.
Упродовж 20 листопада правоохоронці затримали на блокпостах на Донбасі 7 осіб, підозрюваних у співпраці з бойовиками.
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23 11 2018 08:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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