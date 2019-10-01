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ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, без втрат

Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем
мМинулої доби бойовики два рази порушили режим припинення вогню. Випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння не зафіксовано. Втрат серед українських військових немає.
ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, без втрат

Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку та поблизу н.п. Лебединське на Маріупольському напрямку.

"У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 10 січня.

За даними розвідки, 9 січня двоє бойовиків загинуло.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, минулої доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

 
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10 01 2019 08:55
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