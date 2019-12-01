ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, двоє поранених

Артилерію та міномети не застосовували

Минулої доби бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.

"Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових в районі селища Кряківка на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Новомихайлівка на Донецькому напрямку", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 12 січня.

Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції ОС в районі селищ Водяне, двічі Лебединське, двічі Гнутове на Маріупольському напрямку.

За даними розвідки, 11 січня двох бойовиків було знищено та двох поранено.

"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Протягом поточної доби бойовики вогонь не відкривали.