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ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, двоє поранених

Артилерію та міномети не застосовували
Минулої доби бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.
ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, двоє поранених Фото: facebook.com/odalug

"Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових в районі селища Кряківка на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Новомихайлівка на Донецькому напрямку", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 12 січня.

Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції ОС в районі селищ Водяне, двічі Лебединське, двічі Гнутове на Маріупольському напрямку.

За даними розвідки, 11 січня двох бойовиків було знищено та двох поранено.

"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Протягом поточної доби бойовики вогонь не відкривали.

 

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12 01 2019 10:22
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