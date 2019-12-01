ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, двоє поранених
"Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових в районі селища Кряківка на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Новомихайлівка на Донецькому напрямку", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 12 січня.
Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції ОС в районі селищ Водяне, двічі Лебединське, двічі Гнутове на Маріупольському напрямку.
За даними розвідки, 11 січня двох бойовиків було знищено та двох поранено.
"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.
Протягом поточної доби бойовики вогонь не відкривали.
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