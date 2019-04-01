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На Донбасі поранено одного українського військового

За минулу добу бойовики здійснили три обстріли біля Вільного і Зайцевого
Минулої доби бойовики три рази порушили режим припинення вогню, випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння не зафіксовано. Один український військовий отримав поранення.
На Донбасі поранено одного українського військового Фото: gettyimages.com

"Опорні пункти наших військ двічі були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку та поблизу населеного пункту Зайцеве на Горлівському напрямку", -  йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 4 січня.

Наголошується, що у відповідь на провокації бойовиків підрозділи ОС застосовували чергові вогневі засоби.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться у звіті.

Протягом доби 3 січня бойовики один раз порушили режим припинення вогню, ніхто з українських військових не постраждав. За даними розвідки, 3 січня,двоє окупантів отримали поранення.

 
 
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04 01 2019 08:25
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