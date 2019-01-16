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ООС: бойовики били з мінометів і гранатометів, один поранений

Окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню
Минулої доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
ООС: бойовики били з мінометів і гранатометів, один поранений Фото: facebook.com/odalug

"Зокрема, ворог здійснив обстріл в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" з мінометів калібру 120 мм., гранатометів, великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Кримське, з автоматичних гранатометів в районі селища Новоолександрівка", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 16 січня.

У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь в районі Славного та Гнутового.

"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби", - заявили у прес-центрі.

За даними розвідки, 15 січня четверо бойовиків загинули та троє отримали поранення.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що 14 січня російські окупаційні війська 12 разів порушили режимприпинення вогню.

 

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16 01 2019 08:25
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