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ООС: Бойовики били з мінометів та кулеметів, втрат немає

Втрат серед українських військових немає
Упродовж 6 грудня російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, в тому числі застосували озброєння, заборонене мінськими угодами.
ООС: Бойовики били з мінометів та кулеметів, втрат немає Фото: depo.ua

За даними українських військових, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. А по опорних пунктах наших військ поблизу Лебединського російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил 6 грудня не допущено. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у вечірньому зведенні операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, український військовий Сергій Проданюк, який зник безвісти в ході бойового зіткнення в зоні Операції об'єднаних сил, загинув.

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06 12 2018 18:57
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