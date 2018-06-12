CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУпродовж 6 грудня російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, в тому числі застосували озброєння, заборонене мінськими угодами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: Бойовики били з мінометів та кулеметів, втрат немає
Втрат серед українських військових немає
Фото: depo.ua
За даними українських військових, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. А по опорних пунктах наших військ поблизу Лебединського російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил 6 грудня не допущено. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у вечірньому зведенні операції Об’єднаних сил.
Нагадаємо, український військовий Сергій Проданюк, який зник безвісти в ході бойового зіткнення в зоні Операції об'єднаних сил, загинув.
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06 12 2018 18:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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