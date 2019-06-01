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ООС: Бойовики чотири рази за добу порушили режим тиші

Заборонене Мінськими угодами озброєння не застосовували
У зоні бойових дій на Донбасі бойовики чотири рази упродовж 5 січня порушили режим тиші, запроваджений з 29 грудня.
ООС: Бойовики чотири рази за добу порушили режим тиші Фото: facebook.com/odalug

Бойовики обстріляли позиції українських військових з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі Авдіївки на Донецькому напрямку та поблизу селищ Павлопіль, Лебединське, Водяне на Маріупольському напрямку, інформує прес-центр штабу ООС.


Карта: Hromadske

"У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби", — зазначили в операції.

Упродовж 5 січня жоден військовий ООС не отримав поранень, вказали у штабі.

За даними розвідки, один бойовик минулої доби загинув, ще один отримав поранення.

Щодо дотримання режиму тиші українськими військовими у штабі зазначили, що службовці "продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню".

Також, бойовики тричі впродовж 4 січня порушили режим тиші в зоні бойових дій на Донбасі, заборонене Мінськими угодами озброєння не використовували.

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06 01 2019 10:42
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