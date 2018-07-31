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ООС: Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий поранений

Бойовики не застосовували важке озброєння
Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, один військовий поранений.
ООС: Бойовики дев Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Новомихайлівка, Опитне, Павлопіль та Гнутове", - повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики не застосовували важке озброєння.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 40 разів порушили режим тиші, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння - троє українських військових отримали поранення.

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31 07 2018 19:55
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