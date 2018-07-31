CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, один військовий поранений.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий поранений
Бойовики не застосовували важке озброєння
Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр
"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Новомихайлівка, Опитне, Павлопіль та Гнутове", - повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що бойовики не застосовували важке озброєння.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 40 разів порушили режим тиші, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння - троє українських військових отримали поранення.
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