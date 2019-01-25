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ООС: бойовики дев'ять разів порушили режим тиші за добу

Втрат серед українських військових немає
У зоні бойових дій на Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим тиші впродовж 24 січня. Жоден український військовий не постраждав.
ООС: бойовики дев Фото: espreso.tv

За інформацією штабу, бойовики обстріляли позиції українських військових у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • з автоматичних гранатометів в районі населеного пункту Водяне;
  • з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу селища Гнутове;
  • з гранатометів та стрілецької зброї поблизу селища Чермалик;
  • тричі з гранатометів різних систем,великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Павлопіль;
  • двічі з гранатометів та стрілецької зброї поблизу міста Мар'їнка.

У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики стріляли з мінометів калібру 120 мм поблизу селища Кримське.

За даними розвідки, 24 січня п'ять бойовиків загинули та ще одного поранено.

Нагадаємо, що на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.

 

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25 01 2019 08:22
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