НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим тиші впродовж 24 січня. Жоден український військовий не постраждав.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: бойовики дев'ять разів порушили режим тиші за добу
Втрат серед українських військових немає
Фото: espreso.tv
За інформацією штабу, бойовики обстріляли позиції українських військових у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- з автоматичних гранатометів в районі населеного пункту Водяне;
- з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу селища Гнутове;
- з гранатометів та стрілецької зброї поблизу селища Чермалик;
- тричі з гранатометів різних систем,великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Павлопіль;
- двічі з гранатометів та стрілецької зброї поблизу міста Мар'їнка.
У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики стріляли з мінометів калібру 120 мм поблизу селища Кримське.
За даними розвідки, 24 січня п'ять бойовиків загинули та ще одного поранено.
Нагадаємо, що на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.
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