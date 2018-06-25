ООС: бойовики двічі за день порушували перемир'я, жоден український військовий не постраждав

З сьомої ранку до 18:00 Об'єднані сили зафіксували два випадки порушення режиму тиші бойовиками на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

"Російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де наші позиції обстрілювалися із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку у районі населеного пункту Кам’янка зафіксовано один обстріл зі стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку вдень було тихо. Втрат серед захисників України не має", – повідомляють у штабі ООС станом на 18:00.

Об'єднані сили заявляють, що цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та ретельно продовжують їх укріплювати, неухильно дотримуються Мінських домовленостей та не піддаються на провокації ворога.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, з них 10 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув, ще 4 отримали поранення.