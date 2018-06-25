ООС: бойовики двічі за день порушували перемир'я, жоден український військовий не постраждав
"Російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де наші позиції обстрілювалися із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку у районі населеного пункту Кам’янка зафіксовано один обстріл зі стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку вдень було тихо. Втрат серед захисників України не має", – повідомляють у штабі ООС станом на 18:00.
Об'єднані сили заявляють, що цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та ретельно продовжують їх укріплювати, неухильно дотримуються Мінських домовленостей та не піддаються на провокації ворога.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, з них 10 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув, ще 4 отримали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"