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ООС: Бойовики на Сході застосували міномети

За минулу добу зі складу ООС загиблих та поранених немає
За минулу добу бойовики 42 рази порушили режим припинення вогню, з них 11 - застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети.
ООС: Бойовики на Сході застосували міномети Фото: facebook.com/odalug

"Ситуація в районі проведення ООС залишалася складною. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", - станом на 7:00 15 травня повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"На Луганщині, в районах населених пунктів Троїцьке, Новозванівка, Золоте ворог вів турбуючий вогонь, намагаючись спровокувати вогонь українських воїнів у відповідь. На Донецькому напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Залізне, Новгородське, Шахта Бутівка. Зусилля російсько-окупаційні військ були марними. Оборонні рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголосили у прес-центрі.

За даними розвідки, втрати противника - 1 вбитий та 3 поранених.

"Поточної доби зафіксовано 7 випадків відкриття вогню окупантами зі стрілецької зброї по наших позиціях з метою спровокувати вогонь у відповідь", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що 12 травня в зоні проведення операції об’єднаних сил загинув молодший сержант Олег Бокач. Чоловік був медиком в підрозділі 95 окремої десантно-штурмової бригади.

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15 05 2018 08:38
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