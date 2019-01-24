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ООС: Бойовики один раз порушили режим припинення вогню

Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень
23 січня російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.
ООС: Бойовики один раз порушили режим припинення вогню Фото: ООС

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріл позицій наших захисників вівся з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі міста Авдіївка", - інформує прес-центр штабу ООС.

Внаслідок злочинних російсько-окупаційних обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 23 січня, трьох окупантів було знищено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

"Наші захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.

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24 01 2019 08:25
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