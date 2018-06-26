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ООС: бойовики п'ять разів за день порушували перемир'я

Двічі бойовики використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю
З сьомої ранку до 18:00 Об'єднані сили зафіксували п'ять випадків порушення режиму тиші бойовиками на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.
ООС: бойовики п Фото: golos.com.ua

"Російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню, два з яких із забороненої Мінськими домовленостями зброї. За вказаний період втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не має. Втрати ворога уточнюються. Об’єднані сили контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та продовжують їх укріплювати, неухильно дотримуються Мінських домовленостей", – повідомляють у штабі ООС станом на 18:00.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське позиції ООС обстрілювалися із 82-мм міномету та гранатометів.

На Донецькому напрямку штаб ООС обстрілів не зафіксував.

"На Маріупольському напрямку бої точилися в районі населеного пункту Водяне, де ворог застосовував проти наших захисників міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Також противник один раз зі стрілецької зброї провокував захисників Гнутового", – зазначають у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу ОС зафіксували 24 випадки порушення перемир'я в зоні бойових дій на Донбасі з боку бойовиків. Один український військовий отримав поранення.

 

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26 06 2018 18:24
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