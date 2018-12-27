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ООС: бойовики сім разів відкривали вогонь

Минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав
26 грудня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
ООС: бойовики сім разів відкривали вогонь Фото: ООС

"Ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селищ Красногорівка, Луганське, Піски – на Донецькому напрямку та в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.

Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 26 грудня двох окупантів було знищено та одного поранено.

Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Пищевик на Маріупольському напрямку.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану, який ввели в кінці листопада на території 10 прикордонних областей.

 

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27 12 2018 08:25
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