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ООС: бойовики стріляли п'ять разів, втрат у ЗСУ немає

Об’єднані сили контролюють обстановку, дотримуючись режиму припинення вогню
Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед захисників України немає.
ООС: бойовики стріляли п Фото: depo.ua

"Окупанти відкривали вогонь переважно з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Луганське та Лебединське", - повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

За їхніми словами, при цьому Об’єднані сили контролюють обстановку, дотримуючись режиму припинення вогню.

Як повідомлялося, 18 липня бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 3 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед захисників України також не було.

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19 07 2018 20:25
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