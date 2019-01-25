ООС: бойовики тричі відкривали вогонь, загинув один боєць ЗСУ
"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції українських захисників з використанням ПТРК поблизу селища Катеринівка, внаслідок чого один військовослужбовець загинув та четверо було поранено", - інформує прес-центр штабу ООС.
Поранених евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну медичну допомогу. Наразі загрози їхньому життю немає.
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці двічі обстріляли з гранатометів та великокаліберної зброї позиції українських військових в районі населеного пункту Широкине.
У всіх випадках відкриття вогню окупантами, підрозділи українських захисників подавляли вогневі точки противника, застосовуючи чергові вогневі засоби", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, двох російських найманців було вбито та одного поранено. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що за добу 24 січня на Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим тиші. Жоден український військовий не постраждав.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади