ООС: бойовики тричі відкривали вогонь, загинув один боєць ЗСУ

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, бойовики три рази обстріляли позиції військ ЗСУ на Донбасі.

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції українських захисників з використанням ПТРК поблизу селища Катеринівка, внаслідок чого один військовослужбовець загинув та четверо було поранено", - інформує прес-центр штабу ООС.

Поранених евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну медичну допомогу. Наразі загрози їхньому життю немає.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці двічі обстріляли з гранатометів та великокаліберної зброї позиції українських військових в районі населеного пункту Широкине.

У всіх випадках відкриття вогню окупантами, підрозділи українських захисників подавляли вогневі точки противника, застосовуючи чергові вогневі засоби", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, двох російських найманців було вбито та одного поранено. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що за добу 24 січня на Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим тиші. Жоден український військовий не постраждав.