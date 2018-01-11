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ООС: бойовики вісім разів порушили перемир'я на Донбасі, обійшлося без втрат

Ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї
Незаконні збройні формування в четвер, з 7:00 до 18:00, здійснили вісім обстрілів позицій українських військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил.
ООС: бойовики вісім разів порушили перемир Фото: Андрій Попіль

"Ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність противника зафіксовано на Приазов'ї. Ворог три рази обстрілював наші оборонні укріплення біля Гнутового, а у районі Чермалика окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Наголошується, що один раз бойовики використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.   

Згідно з повідомленням, ворог зі стрілецької зброї, вдень, провокував підрозділи Об'єднаних сил в районі Станиці Луганської. "Щоб не наражати на небезпеку цивільне населення, наші підрозділи вогонь у відповідь не вели. У районі ж Авдіївки, командири вживали рішучих заходів щодо придушення ворожого вогню", – відзначили в штабі.

У ході бойових дій жоден боєць зі складу Об'єднаних сил не постраждав, а ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, засідання Радбезу щодо ситуації в Україні розпочалося у Нью-Йорку у вівторок, 30 жовтня.

Рада відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників так званих "ДНР" та "ЛНР".

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01 11 2018 19:25
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