ООС: Бойовики з артилерії обстріляли житлові будинки Зайцевого
"Російсько-терористичні війська близько 20-ї години знову обстріляли артилерією житлові будинки населеного пункту Зайцеве. Снаряди 122-мм гармат окупантів завдали пошкоджень житлу мирних мешканців. До Зайцевого направлено рятувальників та відновлювальні бригади", - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил станом на 7:00 5 травня.
"Бойові дії минулої доби тривали на окремих ділянках по всій лінії зіткнення. Активна оборона підрозділів об’єднаних сил завадила реалізації планів ворога, який зазнавав втрат", - підкреслили у прес-центрі.
За даними розвідки, бойовики за минулу добу втратили 3 чоловіка загиблими та 3 поранених.
"Під час бойових дій трьох наших військовослужбовців поранено. Поранені евакуйовані до госпіталю й їхньому життю загроз немає. Станом на 7.00 ранку 5 травня втрат немає", - наголосили в ООС.
Нагадаємо, за минулу добу і ніч 4 травня незаконні збройні формування 24 рази застосовували артилерію і міномети на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав.
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