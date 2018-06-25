ООС: Бойовики застосували гранатомети, артилерію і міномети, один загиблий
"24 червня, ситуація в районі проведення ООС залишалася контрольованою. У другій половині доби російські окупаційні війська збільшили використання зброї великого калібру, яка заборонена Мінськими домовленостями. Зафіксовано також вогонь з танку та БМП", - йдеться у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 25 червня.
"На Луганському напрямку бойові дії тривали в районі населеного пункту Кримське. Там ворог застосовував по наших позиціях артилерію калібром 122 мм, 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю, а біля Луганського та Новозванівки обстріли були з гранатометів та великокаліберних кулеметів", - додали у прес-центрі.
На Донецькому напрямку під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки та Кам’янки.
На Маріупольському напрямку найгарячіше було у Водяному. Там російські найманці вели вогонь по наших позиціях зі ствольної артилерії та 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Позиції навколо Лебединського зазнали обстрілів з танку та 122-мм артилерійських систем.
Також ворожа активність спостерігалася в районі населених пунктів Богданівка, Гнутове та Широкине", - наголосили в ООС.
"Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - заявили у прес-центрі.
"Упродовж поточної доби ворог тричі прицільним вогнем зі стрілецької зброї турбував наші підрозділи у районі населених пунктів Мар’їнка, що на Донецькому напрямку, Гнутове та Широкине - на Маріупольському. Втрат серед наших захисників немає", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, 22 червня п'яні бойовики змусили спостерігачів ОБСЄ їхати замінованою дорогою на схід через н. п. Петрівське (непідконтрольна уряду, 41 км на південь від Донецька).
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