ООС: Бойовики застосували міномети, троє поранених

Минулої доби бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 та 82 калібру, - 3 українських військових отримали поранення.

"Напруженою обстановка залишалася в районах н.п. Причепилівка, Кримське, Новотошківське, що на Луганському напрямку, Опитне та Новотроїцьке на Донецькому напрямку, де бойовики 11 разів застосовували міномети 120 та 82 калібру", - йдеться у зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил станом на 7:00 6 червня.

"На припиняються бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Лебединське та Широкине поблизу Маріуполя.

Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила ворогу просування в бік наших оборонних рубежів", - підкреслили в ООС.

За даними розвідки, 2 окупантів знищено, 4 поранено.

"Разом з тим, окупанти активізували зусилля у розвідці із застосуванням БПЛА.

Так, ранком 5 червня підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та ідентифікували повітряну ціль, якою виявився БПЛА російського виробництва "Орлан-10".

Чергові підрозділи зенітних ракетних військ знищили ціль на підльоті до району, який цікавив ворога", - йдеться у звіті.

З початком поточної доби ситуація суттєвих змін не зазнала.