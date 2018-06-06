ООС: Бойовики застосували міномети, троє поранених
"Напруженою обстановка залишалася в районах н.п. Причепилівка, Кримське, Новотошківське, що на Луганському напрямку, Опитне та Новотроїцьке на Донецькому напрямку, де бойовики 11 разів застосовували міномети 120 та 82 калібру", - йдеться у зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил станом на 7:00 6 червня.
"На припиняються бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Лебединське та Широкине поблизу Маріуполя.
Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила ворогу просування в бік наших оборонних рубежів", - підкреслили в ООС.
За даними розвідки, 2 окупантів знищено, 4 поранено.
"Разом з тим, окупанти активізували зусилля у розвідці із застосуванням БПЛА.
Так, ранком 5 червня підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та ідентифікували повітряну ціль, якою виявився БПЛА російського виробництва "Орлан-10".
Чергові підрозділи зенітних ракетних військ знищили ціль на підльоті до району, який цікавив ворога", - йдеться у звіті.
З початком поточної доби ситуація суттєвих змін не зазнала.
Нагадаємо, що 4 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - артилерії калібром 122 мм та мінометів калібром 120 мм і 82 мм.
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