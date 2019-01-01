ООС: чотири обстріли за добу, окупанти застосовують заборонені міномети

31 грудня російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, з них три із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем в районі селища Кримське на Луганському напрямку а також з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Мар'їнка на Донецькому напрямку, повідомляє прес-центр ООС.

Протягом минулої доби двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

У штабі ООС підкреслюють, що у зв’язку з обстрілами збройними формуваннями Російської Федерації та їхніми найманцями позицій Об'єднаних сил, українські військові "вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України".

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, протягом минулої доби двох окупантів було знищено та трьох поранено.

Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Нагадаємо, що радник президента України Юрій Бірюков заявив, що Збройні Сили України взяли під контроль і звільнили від проросійських бойовиків майже всю "сіру зону" на Донбасі.