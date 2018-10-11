Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ООС: дев'ять обстрілів, діяв снайпер, двоє українських бійців загинули

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем
Упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Тричі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.
ООС: дев Фото: espreso.tv

Ворог здійснював обстріли українських оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Луганське, Авдіївка, Піски, Тарамчук, Березове та Гнутове,  повідомляє прес-центр ООС.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Луганського. Саме неподалік цього населеного пункту на Світлодарському напрямку, окупанти проявили найбільшу вогневу активність.

Біля Кримського, під прикриттям вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів 82-го калібру, українські позиції обстрілював снайпер.

Внаслідок бойових дій, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали смертельні поранення.

За даними розвідки, протягом минулої доби двох російських окупантів знищено, ще два отримали поранення.

Зранку, 10 листопада, один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Тарамчука. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат немає.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2018 10:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.