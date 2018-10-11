ООС: дев'ять обстрілів, діяв снайпер, двоє українських бійців загинули
Ворог здійснював обстріли українських оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Луганське, Авдіївка, Піски, Тарамчук, Березове та Гнутове, повідомляє прес-центр ООС.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
З мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Луганського. Саме неподалік цього населеного пункту на Світлодарському напрямку, окупанти проявили найбільшу вогневу активність.
Біля Кримського, під прикриттям вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів 82-го калібру, українські позиції обстрілював снайпер.
Внаслідок бойових дій, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали смертельні поранення.
За даними розвідки, протягом минулої доби двох російських окупантів знищено, ще два отримали поранення.
Зранку, 10 листопада, один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Тарамчука. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат немає.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку