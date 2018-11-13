ООС: дев'ять обстрілів, поранено одного бійця ЗСУ
Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів, інформує прес-центр штабу ООС.
Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Золоте, Троїцьке, Верхньоторецьке, Красногорівка, Степне, Березове та Водяне,
Вогневі нальоти, із застосуванням мінометів калібру 82 мм, окупанти здійснили по опорних пунктах наших військ поблизу Троїцького та хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку.
У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав легке поранення.
Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв.
За даними розвідки, протягом 12 листопада, одного з окупантів було знищено, ще двох - поранено.
Нагадаємо, 11 листопада в зоні бойових дій на Донбасі бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових.
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