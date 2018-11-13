Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ООС: дев'ять обстрілів, поранено одного бійця ЗСУ

Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв
Упродовж минулої доби, 12 листопада, російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.
ООС: дев Фото: з відкритих джерел

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів, інформує прес-центр штабу ООС.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Золоте, Троїцьке, Верхньоторецьке, Красногорівка, Степне, Березове та Водяне, 

Вогневі нальоти, із застосуванням мінометів калібру 82 мм, окупанти здійснили по опорних пунктах наших військ поблизу Троїцького та хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку.

У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав легке поранення.

Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, протягом 12 листопада, одного з окупантів було знищено, ще двох - поранено.

Нагадаємо, 11 листопада в зоні бойових дій на Донбасі бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 11 2018 08:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.