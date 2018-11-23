ООС: двоє українських військовослужбовці зазнали поранень
"Противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Піски, Мар'їнка та Березове", - інформує прес-центр штабу ООС.
"Неподалік Троїцького окупанти застосував по наших опорних пунктах міномети калібру 120 мм, гранатомети та протитанкові керовані ракети. Також у цьому районі фіксувалися постріли з ПТРД", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок бойових дій, двоє військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень.
Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ОС з гранатометів, кулеметів, БМП та протитанкових керованих ракет.
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