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ООС: двоє українських військовослужбовців отримали поранення

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою
Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося.
ООС: двоє українських військовослужбовців отримали поранення Фото: slovoidilo.ua

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Мар’їнка, Авдіївка, Чермалик, Лебединське, Павлопіль, Гнутове та Широкине", - інформує прес-центр штабу ООС.

Внаслідок активних дій російських окупаційних військ двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 5 серпня, бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі 4 рази із важкого озброєння.

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06 08 2018 18:38
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