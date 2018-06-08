НОВИНИУпродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: двоє українських військовослужбовців отримали поранення
Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою
Фото: slovoidilo.ua
"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Мар’їнка, Авдіївка, Чермалик, Лебединське, Павлопіль, Гнутове та Широкине", - інформує прес-центр штабу ООС.
Внаслідок активних дій російських окупаційних військ двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.
Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.
Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 5 серпня, бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі 4 рази із важкого озброєння.
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06 08 2018 18:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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