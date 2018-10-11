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ООС: на Світлодарському напрямку двоє українських військових загинули від вибуху, ще двоє поранені

За інформацією ОС, вибуховий пристрій встановили окупанти
За день 10 листопада Об'єднані сили зафіксували три випадки порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення.
ООС: на Світлодарському напрямку двоє українських військових загинули від вибуху, ще двоє поранені Фото: ukrinform.ua

Як повідомили Об'єднані сили у вечірньому зведенні, сепаратисти двічі вели прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Тарамчука. У районі Новотошківського окупанти застосували міномети калібру 82 мм і гранатомети.

"У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, ще двоє – зазнали поранень. ... Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та позиції. У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи. На інших напрямках втрат особового складу Об'єднаних сил не допущено", – доповіли в ООС.

Докладніше про те, що сталося з військовими, обіцяють повідомити завтра.

Нагадаємо, упродовж минулої доби сепаратисти 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Двоє українських військовиз загинули.

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10 11 2018 18:27
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