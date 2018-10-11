ООС: на Світлодарському напрямку двоє українських військових загинули від вибуху, ще двоє поранені
Як повідомили Об'єднані сили у вечірньому зведенні, сепаратисти двічі вели прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Тарамчука. У районі Новотошківського окупанти застосували міномети калібру 82 мм і гранатомети.
"У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, ще двоє – зазнали поранень. ... Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та позиції. У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи. На інших напрямках втрат особового складу Об'єднаних сил не допущено", – доповіли в ООС.
Докладніше про те, що сталося з військовими, обіцяють повідомити завтра.
Нагадаємо, упродовж минулої доби сепаратисти 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Двоє українських військовиз загинули.
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