ООС: На всій лінії зіткнення тривають інтенсивні бої, є втрати з обох сторін
14 червня на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. Із 33 обстрілів позицій українських захисників, 15 були здійснені забороненими Мінськими домовленостями мінометами калібрів 120 і 82 мм та 5 разів артилерією калібру 122 мм, - повідомляє прес-центр ООС.
На луганському напрямку бої не припиняються поблизу селищ Новотошківське та Оріхове.
На горлівському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське та Південне.
На донецькому напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке та Богданівка.
На маріупольському напрямку інтенсивні бої тривали в районах населених пунктів Водяне та Лебединське.
"Підрозділи Об'єднаних сил надійно утримували рубежі, давали гідну відсіч ворогові та примусили його зупинити провокаційні обстріли", - повідомляють українські військові.
Під час бойових дій минулої доби 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули, 6 отримали поранення та були госпіталізовані.
За даними розвідки, упродовж 14 червня, 12 окупантів було знищено та 10 поранено.
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