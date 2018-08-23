ООС: один український військовий загинув, іншого поранено
Окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння, передає прес-центр штабу ООС.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.
"Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Катеринівка, Опитне, Піски, Мар’їнка, Старогнатівка, Гнутове, Павлополь, Лебединське, Водяне. Поблизу Гнутового окупанти обстріляли позиції Об’єднаних військ із артилерії калібру 122 мм. Також противник застосував проти наших захисників 120 мм міномети в районі Кримського та 82 мм міномети в районі населеного пункту Піски", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції українських захисників поблизу Новотошківського, Кримського, Старогнатівки та Водяного. В ході бою загинув один військовослужбовець Збройних Сил України.
За даними розвідки, одного окупанта знищено.
Нагадаємо, що в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі погодили новий режим тиші. Так зване "шкільне перемир’я" має початися опівночі 29 серпня.
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