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ООС: один військовий отримав поранення, ще один зник безвісти

За даними розвідки, трьох окупантів зі складу збройних формувань Російської Федерації минулої доби було знищено
За минулу добу, 29 листопада, окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі зафіксовано 7 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
ООС: один військовий отримав поранення, ще один зник безвісти Фото: ukrinform.ua

"Так, протягом минулої доби, з мінометів калібру 82 мм, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове та Водяне", - інформує прес-центр штабу ООС.

"По опорних пунктах біля Кримського, Гнутового і хутора Вільного, противник, окрім мінометів, вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По захисниках Красногорівки і Тарамчука окупанти застосовували суто стрілецьку зброю, а неподалік Авдіївки – автоматичні гранатомети. Окрім того, ворожий обстріл із великокаліберних кулеметів та гранатометів зафіксовано у районі Верхньоторецького", - йдеться у повідомленні.

Під час бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Окрім того, в ході бойового зіткнення, зник безвісти солдат Сергій Проданюк. 

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, трьох окупантів зі складу збройних формувань Російської Федерації минулої доби було знищено.

Нагадаємо, що 28 листопада окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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30 11 2018 08:20
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