ООС: Окупанти здійснили 16 обстрілів і зазнали втрат
Ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське, Травневе, Піски, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.
Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Малинового, Водяного, Луганського, Новолуганського та Чермалика.
Міномети 120-го калібру загарбники тричі застосували біля Троїцького та один раз у районі Луганського.
У ході бойових дій, поранення отримали два військовослужбовця Об'єднаних сил.
За даними розвідки, протягом минулої доби чотирьох російських окупантів було знищено, ще шість загарбників отримали поранення.
Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв.
Нагадаємо, минулої доби бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях ОС, двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Один український військовий загинув.
Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в межах свого візиту в Україну.
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