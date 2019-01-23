ООС: окупанти здійснили чотири обстріли, збито ворожий безпілотник
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Широкине, селища Павлопіль і в районі населеного пункту Красногорівка, повідомляє прес-центр ООС.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Золоте-4.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 22 січня двох окупантів було знищено та двоє отримали поранення. Також, було збито БПЛА противника.
Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Минулої доби, на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.
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