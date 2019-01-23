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ООС: окупанти здійснили чотири обстріли, збито ворожий безпілотник

Противник стріляв з гранатометів різних систем
Минулої доби російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.
ООС: окупанти здійснили чотири обстріли, збито ворожий безпілотник

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Широкине, селища Павлопіль і в районі населеного пункту Красногорівка,  повідомляє прес-центр ООС.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Золоте-4.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 22 січня двох окупантів було знищено та двоє отримали поранення. Також, було збито БПЛА противника.

Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Минулої доби, на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.

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23 01 2019 08:25
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