ООС: окупанти здійснили чотири обстріли, збито ворожий безпілотник

Минулої доби російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Широкине, селища Павлопіль і в районі населеного пункту Красногорівка, повідомляє прес-центр ООС.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Золоте-4.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 22 січня двох окупантів було знищено та двоє отримали поранення. Також, було збито БПЛА противника.

Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Минулої доби, на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.