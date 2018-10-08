ООС: протягом дня бойовики 10 разів обстрілювали позиції ЗСУ

У п'ятницю, 10 серпня, бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових.

Окупанти відкривали прицільний вогонь переважно з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Луганське, Залізне, Богданівка, Водяне, Лебединське та Широкине, повідомляє прес-центр.

Ворог обстріляв захисників Лебединського з мінометів калібру 120 мм.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.

Також сьогодні стало відомо, що зниклий безвісти 8 серпня боєць Дмитро Українець загинув у бою з окупантами.