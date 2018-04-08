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ООС: сепаратисти вісім разів порушували перемир'я, двоє поліцейських отримали поранення

Бойовики відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів та стрілецької зброї
З сьомої ранку до 18:00 4 серпня Об'єднані сили зафіксували вісім випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Втрат серед особового складу ЗСУ не було. Двоє поліцейських полку особливого призначення Головного управління Національної поліції України Дніпропетровської області зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.
ООС: сепаратисти вісім разів порушували перемир

Про це повідомляють у прес-центрі ООС.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося. Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Мар’їнка, Чермалик, Гнутове, Водяне та Широкине. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, за інформацією штабу, о 10:50 сепаратисти відкривали вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю по північно-східній околиці Мар'їнки.

"Під ворожим вогнем опинилися поліцейські полку особливого призначення Головного управління Національної поліції України Дніпропетровської області зі складу Об'єднаних сил, які здійснювали патрулювання у житлових кварталах. Внаслідок вогневого зіткнення двоє поліцейських отримали поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", – повідомляють у штабі ООС.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 3 серпня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил мала ознаки загострення на окремих напрямках, бойовики 36 разів відкривали вогонь.

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04 08 2018 18:28
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