ООС: сепаратисти вісім разів порушували перемир'я, двоє поліцейських отримали поранення
Про це повідомляють у прес-центрі ООС.
"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося. Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Мар’їнка, Чермалик, Гнутове, Водяне та Широкине. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", – йдеться в повідомленні.
Окрім того, за інформацією штабу, о 10:50 сепаратисти відкривали вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю по північно-східній околиці Мар'їнки.
"Під ворожим вогнем опинилися поліцейські полку особливого призначення Головного управління Національної поліції України Дніпропетровської області зі складу Об'єднаних сил, які здійснювали патрулювання у житлових кварталах. Внаслідок вогневого зіткнення двоє поліцейських отримали поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", – повідомляють у штабі ООС.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 3 серпня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил мала ознаки загострення на окремих напрямках, бойовики 36 разів відкривали вогонь.
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