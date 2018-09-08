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ООС: шість обстрілів, поранено двох українських військовиків

Бойовики відкривали вогонь з гранатометів, мінометів, стрілецької зброї
У зоні бойових дій на Донбасі з 7 до 18 годин поточної доби двоє українських військовиків отримали поранення.
ООС: шість обстрілів, поранено двох українських військовиків Фото: slovoidilo.ua

"Двох військовослужбовців Об'єднаних сил в районі Новотошківського було поранено", – повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що від початку доби бойовики порушили перемир'я шість  разів.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Новотошківське, Мар'їнка, Старогнатівка, Богданівка, Лебединське, а по захисникам Гнутового ворог відкрив вогонь з мінометів калібром 82 мм", – додали в штабі ООС.

Раніше повідомлялося, що автомобіль командира першої окремої штурмової роти українського Добровольчого корпусу "Правий сектор" Дмитра Коцюбайла (позивний "Да Вінчі") обстріляли з автомата Калашникова в тилу в Донецькій області.

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09 08 2018 18:28
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