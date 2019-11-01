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ООС: три обстріли за добу, одного окупанта знищено

Втрат серед українських військових немає
Минулої доби російські окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.
ООС: три обстріли за добу, одного окупанта знищено

Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових в районі населеного пункту Жовте на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Водяне та Павлопіль на Маріупольському напрямку, повідомляє прес-центр ООС.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 10 січня одного окупанта було знищено та двох поранено.

Нагадаємо, минулої доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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11 01 2019 08:25
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