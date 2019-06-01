CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю в зоні проведення Операції об'єднаних сил у період з опівночі до 18:00 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: У переддень Різдва бойовики утримались від пострілів
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових
Фото: ООС
"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Незважаючи на погіршення погодних умов, військові продовжують контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі бойовики чотири рази упродовж 5 січня порушили режим тиші, запроваджений з 29 грудня.
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06 01 2019 20:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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