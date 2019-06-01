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ООС: У переддень Різдва бойовики утримались від пострілів

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових
У неділю в зоні проведення Операції об'єднаних сил у період з опівночі до 18:00 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано.
ООС: У переддень Різдва бойовики утримались від пострілів Фото: ООС

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Незважаючи на погіршення погодних умов, військові продовжують контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил. 

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі бойовики чотири рази упродовж 5 січня порушили режим тиші, запроваджений з 29 грудня.

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06 01 2019 20:24
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