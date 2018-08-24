ООС: У п'ятницю бойовики стріляли на луганському і маріупольському напрямках Противник застосував артилерію, міномети та автоматичні гранатомети

Протягом 24 серпня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 обстрілів з боку бойовиків ОРДЛО, втрат протягом поточної доби не обліковано.

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До 4 ранку обстріли велися в районі н.п. Кримське на Луганському напрямку, повідомили у прес-центрі штабу ООС За даними штабу, там противник застосував артилерію, міномети та автоматичні гранатомети. "Обстріли з застосуванням 82-мм мінометів також відбувалися поблизу н.п. Павлопіль, Водяне, Гнутове та Широкине на Маріупольському напрямку", - повідомили у прес-центрі. У всіх випадках Об'єднані сили застосовували адекватні заходи у відповідь. Нагадаємо, що протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули п'ятеро українських військових. Додамо, що 24 серпня внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-окупаційних військ с.Врубівка Попаснянського району загинув мирний мешканець.

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