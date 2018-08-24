ООС: У п'ятницю бойовики стріляли на луганському і маріупольському напрямках
До 4 ранку обстріли велися в районі н.п. Кримське на Луганському напрямку, повідомили у прес-центрі штабу ООС
За даними штабу, там противник застосував артилерію, міномети та автоматичні гранатомети.
"Обстріли з застосуванням 82-мм мінометів також відбувалися поблизу н.п. Павлопіль, Водяне, Гнутове та Широкине на Маріупольському напрямку", - повідомили у прес-центрі.
У всіх випадках Об'єднані сили застосовували адекватні заходи у відповідь.
Нагадаємо, що протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули п'ятеро українських військових.
Додамо, що 24 серпня внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-окупаційних військ с.Врубівка Попаснянського району загинув мирний мешканець.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими