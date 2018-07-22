ООС: за день бойовики чотири рази порушували перемир'я, один український військовий поранений Сепаратисти обстрілювали позиції ОС у районах Новоолександрівки, Зайцевого, Талаківки та Лебединського

З сьомої ранку до 18:00 22 липня Об'єднані сили зафіксували чотири випадки порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

Фото: unian.net

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Окупанти відкривали вогонь переважно з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Новоолександрівка, Зайцеве, Талаківка та Лебединське. Внаслідок ворожих дій один наш військовослужбовець отримав поранення. Втрати противника уточнюються. Об'єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", – повідомляють у штабі ООС. Нагадаємо, міністр міжнародного розвитку та франкофонії Марі-Клод Бібо в неділю, 22 липня, приїхала на Донбас в рамках свого візиту в Україну, щоб ознайомитися із ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил.

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