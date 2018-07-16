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ООС: за день бойовики п'ять разів порушували перемир'я, використовували заборонену зброю

Бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, 82-мм міномета та станкового протитанкового гранатомета
З сьомої ранку до 18:00 16 липня Об'єднані сили зафіксували п'ять випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.
ООС: за день бойовики п Фото: slovoidilo.ua

"Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", – повідомляють у прес-центрі ООС станом на 18:00.

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Бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Красногрівка, Гнутове. Захисників Лебединського обстрілювали з 82-мм міномета та станкового протитанкового гранатомету.

"Втрат серед українських захисників немає Об'єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", – зазначають в ОС.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 29 разів порушили режим тиші, зокрема один раз – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав поранення.

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16 07 2018 19:15
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