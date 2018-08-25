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ООС: за день бойовики сім разів порушили перемир'я

Двічі – із забороненого Мінськими угодами озброєння
Від сьомої ранку до 18:00 25 серпня Об'єднані сили зафіксували сім випадків порушення перемир'я сепаратистами в зоні бойових дій на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав.
ООС: за день бойовики сім разів порушили перемир Фото: espreso.tv

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, двічі – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцям населених пунктів Золоте, Авдіївка, Гранітне, Гнутове, Водяне та Лебединське. Під час обстрілів в районі Авдіївки ворог застосував проти військовослужбовців Об'єднаних сил міномети калібру 120 і 82 мм", – повідомляють у штабі ООС.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил за день не було.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 39 разів відкривали вогонь по позиціях ОС. Один український військовий загинув, ще четверо отримали поранення.

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25 08 2018 19:20
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