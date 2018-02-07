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ООС: за день бойовики вісім разів порушували перемир'я з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї

Під вогонь потрапили позиції ООС у районі Кримського, Причепилівки, Луганського, Гнутового, Широкиного та Водяного
З сьомої ранку до 18:00 2 липня штаб Операції об'єднаних сил зафіксував вісім випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав.
ООС: за день бойовики вісім разів порушували перемир Фото: zik.ua

"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години противник продовжував порушував встановлене "хлібне перемир'я", прийняте Тристоронньою контактною групою 27 червня 2018 року у Мінську", – повідомляють у штабі ООС станом на 18:00.

Незаконні збройні формування 8 разів відкривали вогонь на Луганському, Світлодарському та Маріупольському напрямках із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під вогонь потрапили позиції ООС у районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Луганське, Гнутове, Широкине та Водяне.

"Втрат серед наших військовослужбовців немає. Українські захисники цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога", – заявляють у штабі.

Нагадаємо, 27 червня Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) підтвердила прихильність всеосяжному та безстроковому режиму припинення вогню на Донбасі починаючи з 1 липня у зв'язку з початком жнив. Попри це минулої доби бойовики вели вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – загалом зафіксовано 25 обстрілів, два з яких – із важкого озброєння, втрат серед українських військових немає.

 

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02 07 2018 20:26
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