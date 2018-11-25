ООС: за день двоє українських військових отримали поранення на Донбасі

За день 25 листопада Об'єднані сили зафіксували дев'ять випадків порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Двоє українських військових отримали поранення.

Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні станом на 18:00.

За інформацією ОС, п'ять разів сепаратисти відкривали вогонь із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Травневе, Піски, Красногорівка та Лебединське. Крім того, ворог застосував по оборонцях Троїцького міномети калібру 120 мм, а неподалік Малинового та Водяного – таку ж зброю, але калібром 82 мм. У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл. Внаслідок бойових дій, два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", – повідомляють в ОС.

Нагадаємо, минулої доби бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях ОС, двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Один український військовий загинув.

Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в межах свого візиту в Україну.