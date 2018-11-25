ООС: за день двоє українських військових отримали поранення на Донбасі
Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні станом на 18:00.
За інформацією ОС, п'ять разів сепаратисти відкривали вогонь із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
"Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Травневе, Піски, Красногорівка та Лебединське. Крім того, ворог застосував по оборонцях Троїцького міномети калібру 120 мм, а неподалік Малинового та Водяного – таку ж зброю, але калібром 82 мм. У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл. Внаслідок бойових дій, два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", – повідомляють в ОС.
Нагадаємо, минулої доби бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях ОС, двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Один український військовий загинув.
Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в межах свого візиту в Україну.
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