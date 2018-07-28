ООС: за день двоє українських військових загинули, двоє поранені

З сьомої ранку до 18:00 28 липня Об'єднані сили зафіксували чотири випадки порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення під час захисту позицій в районі Кримського.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Павлопіль та Лебединське", – повідомляють у штабі ООС.

Окрім того, за інформацією штабу вдень, використовуючи режим припинення вогню, диверсійно-розвідувальна група з 15 бойовиків спробувала захопити позиції одного з підрозділів у районі населеного пункту Кримське.

"Але на перешкоді їхнім намірам стали наші захисники, які виконували завдання на спостережному посту та прийняли бій з майже вчетверо переважаючим противником. Стійким утриманням займаних позицій, вони забезпечили підхід резервної групи наших підрозділів на чолі з командиром роти. Отримавши рішучу відсіч, противник під щільним вогнем наших захисників вдався до відходу під прикриттям своєї артилерії. Їхній відхід був відрізаний вогнем мінометного підрозділу Об'єднаних сил. Завдяки чіткім та злагодженим діям підрозділів противник поніс значні втрати – до 4 вбитими та 6 пораненими. ... На жаль, в ході майже двохгодинного бою, ми втратили двох синів України та ще двох було поранено", – розповіли у штабі ООС.

Об'єднані сили стверджують, що дотримуються Мінських домовленостей та режиму припинення вогню.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 липня, бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі, один український військовий загинув.