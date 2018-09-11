ООС: за день сепаратисти чотири рази порушували перемир'я на Донбасі

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було

За день 9 листопада Об'єднані сили зафіксували чотири випадки порушення режиму припинення вогню незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав.

Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні.

За інформацією ОС, бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Вільний, Авдіївка і Піски. Крім того, в районі Луганського, що на Світлодарському напрямку, вони застосували міномети калібру 120 мм.

"Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", – заявили в ОС.

Нагадаємо, вчора в районі проведення операції Об'єднаних сил терористи 14 разів обстріляли українські позиції, чотири рази застосувавши заборонене озброєння.