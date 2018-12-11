ООС: за день сепаратисти чотири рази порушували перемир'я на Донбасі
"Станом на 18:00 російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Двічі фіксувалося застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Старий Айдар, Вільний, Троїцьке та Красногорівка. Крім того, поблизу Троїцького та хутора Вільного, що знаходяться на Попаснянському напрямку, противник застосував міномети калібру 82 мм", – повідомили Об'єднані сили у вечірньому зведенні.
За інформацією ОС, українські військові відкривали вогонь у відповідь.
"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", – додали в ОС.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 листопада, в зоні бойових дій на Донбасі бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових.
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