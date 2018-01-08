ООС: за день сепаратисти чотири рази порушили перемир'я Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

З сьомої ранку до 18:00 1 серпня Об'єднані сили зафіксували чотири випадки порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Втрат серед особового складу ЗСУ не було.

Фото: zik.ua

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське та Мар'їнка. Слід відзначити, що ворог знову здійснив провокацію і обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ біля Станиці Луганської на ділянці розведення сторін, чим вчергове зірвав виконання рішення Тристоронньої контактної групи. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", – повідомляють у штабі ООС. Нагадаємо, минулої доби бойовики 36 разів порушили режим тиші – один український військовий отримав поранення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію