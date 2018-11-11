CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа день 11 листопада Об'єднані сили зафіксували три випадки порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: за день сепаратисти тричі порушували перемир'я
Жоден український військовий не постраждав
Фото: espreso.tv
Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні.
"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове та Водяне. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Двоє українських військових загинули, ще двоє - отримали поранення.
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11 11 2018 18:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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