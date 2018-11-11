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ООС: за день сепаратисти тричі порушували перемир'я

Жоден український військовий не постраждав
За день 11 листопада Об'єднані сили зафіксували три випадки порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі.
ООС: за день сепаратисти тричі порушували перемир Фото: espreso.tv

Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове та Водяне. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Двоє українських військових загинули, ще двоє - отримали поранення.

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11 11 2018 18:22
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