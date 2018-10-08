ООС: За добу бойовики стріляли 45 разів, загинув військовослужбовець ЗСУ

Упродовж минулої доби, 9 серпня, незаконні збройні формування 45 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, тричі - із важкого озброєння.

Внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, - повідомляє прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли здійснювалися по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Майорська, Зайцевого, Мар’їнки, Красногорівки, Старогнатівки, Новомихайлівки, Богданівки, Чермлика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм наші позиції біля Новолуганського, Гнутового та Лебединського, а у районі Мар’їнки зафіксована робота ворожої снайперської групи", - йдеться у повідомленні.

Упродовж поточної доби бойовики 4 рази обстріляли українські позиції біля Опитного, Новомихайлівки, Павлополя та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося.

"Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби не зафіксовано", - додали у прес-службі.

За даними розвідки, один представник бандформувань ОРДЛО загинув, чотири дістали поранення.

Минуої доби двоє українських військовиків отримали поранення.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі зафіксувала перше збільшення порушень режиму припинення вогню після оголошеного з 1 липня "хлібного" перемир'я.